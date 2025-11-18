خبرگزاری کار ایران
لیبرمن:

چهره خاورمیانه در حال تغییر است، اما نه به سود اسرائیل

چهره خاورمیانه در حال تغییر است، اما نه به سود اسرائیل
کد خبر : 1715701
عضو پارلمان رژیم صهیونیستی گفت که قطعنامه سازمان ملل درباره غزه، نشانه شکست دولت این رژیم است.

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «آویگدور لیبرمن»، عضو پارلمان  رژیم صهیونیستی (کنست) امروز -سه‌شنبه- گفت که شورای امنیت سازمان  ملل متحد درباره غزه، ماحصل  دولت شکست خورده اسرائیل است.

لیبرمن امروز در اظهاراتی مدعی شد: «قطعنامه سازمان ملل، کشور فلسطین، سلاح هسته‌ای سعودی و هواپیمای اف-۳۵ را برای ترکیه و عربستان سعودی به ارمغان آورد و این توافقی برای از بین بردن امنیت اسرائیل است».

 این مقام صهیونیست افزود: «چهره خاورمیانه درحال تغییر است اما نه به سود اسرائیل».

شورای امنیت سازمان ملل متحد، پیشنویس قطعنامه ایالات متحده   در رابطه با غزه را  ساعات ابتدایی امروز تصویب کرد که اجازه ایجاد نیروهای بین‌المللی حافظ  ثبات موقت در نوار غزه می‌دهد.

 

 

 

