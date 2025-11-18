تایوان یک شهروند چینی را به ظن جاسوسی بازداشت کرد

به گزارش ایلنا به نقل از ورتیرز، تایوان امروز -سه‌شنبه- اعلام کرد که یک شهروند چینی را پس از خنثی کردن نقشه‌ای برای اغوای پرسنل نظامی در حال خدمت و بازنشسته برای جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی‌شده، به ظن جاسوسی بازداشت کرده است.

اداره تحقیقات وزارت دادگستری تایوان اعلام کرد که تبعه چینی با اقامت هنگ کنگ که به تنها با نام خانوادگی‌اش «دینگ»، شناساسیی شده، تحت دستورات ارتش چین برای جمع آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده فعالیت می‌کرد.

اداره تحقیقات اعلام کرد: «بینگ که گفته می‌شود به بهانه تجارت در فعالیت‌های گردشگری به تایوان سفر کرده، دو عضو بازنشسته ارتش را به عناون اعضای اصلی گروه جاسی خود عضو کرده تا بتواند نیروهای مشغول به خدمت را به کار بگیرد».

بر اساس گزارش دینگ به همراه ۶ نفر دیگر تحت بازداشت قرار دارد.

انتهای پیام/