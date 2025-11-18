به گزارش ایلنا، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده جنگنده‌های پیشرفته اف–۳۵ را به عربستان سعودی خواهد فروخت.

ترامپ در پاسخ به پرسش خبرنگاران در دفتر بیضی گفت: «می‌توانم بگویم که این کار را انجام می‌دهیم».

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که او قرار است روز سه‌شنبه در کاخ سفید با «محمد بن سلمان»، ولیعهد عربستان سعودی دیدار کند.

گفته می‌شود گفت‌وگوهای دو طرف بر یک توافق دفاعی احتمالی متمرکز خواهد بود؛ توافقی طولانی‌مدت که طبق آن، آمریکا امنیت عربستان را تضمین می‌کند و در مقابل، ریاض نفت را با قیمت‌های ترجیحی به واشنگتن می‌فروشد.

پیش‌تر نیز ترامپ تأیید کرده بود که درخواست عربستان برای خرید جنگنده‌های اف–۳۵ ساخت شرکت «لاکهید مارتین» را بررسی می‌کند.

وی به خبرنگاران در هواپیمای ریاست‌جمهوری گفته بود: «سعودی‌ها می‌خواهند تعداد زیادی جنگنده بخرند… دارم موضوع را بررسی می‌کنم. این درخواست را از من کرده‌اند. می‌خواهند اف–۳۵ بخرند، حتی بیشتر از آن، جنگنده‌های دیگر هم می‌خواهند».

انتهای پیام/