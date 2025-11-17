شیخ نعیم قاسم:
«قیمومت آمریکا» بر لبنان خطری بزرگ است/ قدرت مقاومت، بیسابقه است
به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، «شیخ نعیم قاسم»، دبیرکل حزبالله لبنان، امروز -دوشنبه- در سخنرانی خود به مناسبت سالگرد شهادت «محمد عفیف»، مسئول پیشین روابط رسانهای حزبالله، تأکید کرد که لبنان با تجاوزی خطیر و گسترده روبهرو است و باید با همه ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک با آن مقابله شود.
وی گفت که آنچه امروز در لبنان جریان دارد، «نقض آتشبس نیست، بلکه تجاوزی آشکار با هدف تضعیف و خلع سلاح لبنان است»،
دبیرکل حزبالله، دولت و حاکمیت لبنان را در برابر «تکلیف تدوین برنامهای برای مقابله» دانست و تصریح کرد: «مشکل، تجاوز است نه مقاومت».
شیخ نعیم قاسم افزود: «ما بخشی از دولت هستیم و دولت نیز اجازه نمیدهد لبنان میدان بازیچه قرار گیرد. عقبنشینی جنوب لیتانی امتیازدهی بود، همانطور که پذیرش مذاکرات یا پذیرش بندهای سند بَرَک امتیازدهی است».
«قیمومت آمریکا» بر لبنان خطری بزرگ است
دبیرکل حزبالله نقش آمریکا در لبنان را «قیمومت» توصیف کرد و گفت که این نقش «خطری بسیار بزرگ» است و واشنگتن «برای ثبات لبنان کار نمیکند»، بلکه «حامی تجاوز» است.
وی با اشاره به هماهنگی نظامی آمریکا و اسرائیل گفت: «اسرائیلیها اعلام میکنند که حملات خود را با هماهنگی آمریکا انجام میدهند، و این همان نقشی است که از آنها خواسته شده است».
شیخ نعیم قاسم همچنین واشنگتن را متهم کرد که با «دخالتهای داخلی»، بهدنبال ایجاد فتنه، برهمزدن توازنهای داخلی، ضربهزدن به اقتصاد، موجب سقوط ارزش پول ملی، ورشکستگی بانکها و ایجاد مانع در روند اکتشاف نفت لبنان است.
وی درباره سفر اخیر هیئت وزارت خزانهداری آمریکا به بیروت گفت که هدف آن «افزایش فشار مالی بر حزبالله و همه لبنانیها» است و به دولت و بانک مرکزی توصیه کرد «اقداماتی را که زندگی همه مردم را دشوار میکند، متوقف کنند».
تعطیلی مجلس نمایندگان بیدلیل است
شیخ نعیم قاسم درباره بحران قانون انتخابات و فلجشدن مجلس نمایندگان، خواستار پایاندادن به این تعطیلی شد و آن را «بدون توجیه» دانست و حمله به «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان را «حرام و مذموم» توصیف کرد
دعوت به بازگشت به مسیر استقلال
وی با اشاره به روز استقلال گفت که لبنان استقلال خود را «با رنج، پافشاری، زندان و مبارزه» به دست آورده و افزود: «اگر متحد بایستیم، قادر خواهیم بود حقوق خود را بازپس بگیریم؛ زمینمان، اسیرانمان، ثباتمان و آیندهمان».
قدرت جامعه مقاومت بیسابقه است
شیخ نعیم قاسم تأکید کرد که «سطح قدرت و استحکام جامعه مقاومت بیسابقه است» و با وجود فشارها، «این ملت شکستناپذیر است» و هرگز «به بردگی کسی تن نخواهد داد»
شهید عفیف، نامی برجسته در رسانه
وی در بخش پایانی سخنرانی خود، شهید «محمد عفیف» را «نامی درخشان در عرصه رسانه» توصیف کرد که از توانایی بالا در مدیریت نبرد رسانهای و ایجاد روابط گسترده برخوردار بود.
عفیف در ۱۷ نوامبر ۲۰۲۴ در حمله هوایی اسرائیل به آپارتمانی در منطقه «رأسالنبع» بیروت به همراه چهار نفر از همراهانش به شهادت رسید. وی در جنگ اخیر لبنان نقش برجستهای در تبیین مواضع مقاومت و آرامکردن فضای داخلی داشت.