وزیر خارجه آفریقای جنوبی: پروازهای خروج از غزه بیانگر «پروژه پاکسازی جمعیتی» است
وزیر خارجه آفریقای جنوبی نسبت به ورود گروهی از فلسطینیان از غزه هشدار داد و آن را نشانهای از طرح اسرائیل برای پاکسازی جمعیتی این باریکه دانست.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزیر خارجه آفریقای جنوبی، امروز- دوشنبه- با ابراز نگرانی از ورود ۱۵۳ فلسطینی از غزه به ژوهانسبورگ، این اقدام را نشانهای از «برنامهای آشکار برای پاکسازی غزه و کرانه باختری از فلسطینیها» توصیف کرد.
این گروه فلسطینی روز پنجشنبه گذشته با هواپیمای چارتی وارد فرودگاه ژوهانسبورگ شدند و گذرنامههای آنان مهر خروج از اسرائیل را نداشت.
وزیر خارجه آفریقای جنوبی گفت: «به عنوان دولت نسبت به شرایط ورود این پرواز احساس نگرانی میکنیم.»
پلیس مرزی این کشور مسافران را به مدت ۱۲ ساعت در هواپیما نگه داشت تا اینکه رئیسجمهور سیریل رامافوزا با استناد به معافیت ۹۰ روزه از ویزا، اجازه ورود آنان را صادر کرد.
سازمان غیردولتی «Gift the Givers» اعلام کرد که پیشتر نیز پروازی شامل ۱۷۶ فلسطینی در ۲۸ اکتبر وارد آفریقای جنوبی شده بود. گزارشها حاکی است که سازمانی ناشناخته به نام «المجد» در خروج این دو گروه از غزه نقش داشته است.
رونالد لامولا تأکید کرد: «دولت آفریقای جنوبی مخالف هرگونه پرواز مشابه در آینده است. این اقدام بخشی از برنامه گستردهای برای جابجایی فلسطینیها از فلسطین به سایر نقاط جهان است و کاملا سازمانیافته است.»