جنوب لبنان در آماده‌باش؛ مدارس و اماکن عمومی تعطیل شد

جنوب لبنان در آماده‌باش؛ مدارس و اماکن عمومی تعطیل شد
در پی تهدیدهای مکرر رژیم صهیونیستی علیه جنوب لبنان، مقامات لبنانی امروز دوشنبه مدارس را تعطیل و اماکن عمومی را تخلیه کردند تا شهروندان خود را در برابر حمله‌ای احتمالی آماده کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، شهرداری شهر عیترون که در جنوب لبنان و نزدیک مرز با اراضی اشغالی فلسطین قرار دارد و همواره به دلیل موقعیت استراتژیکش هدف تهدیدها و حملات احتمالی اسرائیل بوده است، امروز دوشنبه مدارس را تعطیل و اماکن عمومی را تخلیه کرد تا ساکنان در مقابل حمله احتمالی آماده باشند.

شهرداری عیترون به ساکنان هشدار داد: «با توجه به اطلاعات دریافت‌شده درباره احتمال حمله اسرائیل به این منطقه، احتیاط کامل را رعایت کنید.»

بیانیه شهرداری همچنین اعلام کرد که ارتش لبنان با دریافت هشدار حمله احتمالی، شهرداری را در جریان قرار داده است. با توجه به نامشخص بودن زمان و محل حمله، مدارس تعطیل و دانش‌آموزان به خانه‌ها بازگشته و اماکن عمومی نیز در اقدامی محتاطانه تخلیه شدند.

همزمان، شب گذشته ارتش اسرائیل از ترور یک فرمانده حزب‌الله در منطقه المنصوری واقع در جنوب لبنان خبر داد. روزنامه عبری‌زبان «یدعوت آحارونوت» اعلام کرد که فرد کشته‌شده محمد علی الشویخ، نماینده حزب‌الله در این منطقه بوده است.

 

