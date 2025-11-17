حمله رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، رژیم صهیونیستی بار دیگر جنوب لبنان را هدف حمله قرار داد.

‌منابع خبری امروز -دوشنبه- از حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به منطقه «عیترون» در جنوب لبنان خبر دادند.

بنا به این‌گزارش، پهپادهای رژیم صهیونیستی به اطراف شهر عیترون در جنوب لبنان بمب انداختند.

همچنین منابع لبنانی گزارش دادند که شهرداری عیترون بعد از دریافت هشدار مبنی بر حمله قریب‌الوقوع رژیم صهیونیستی، ساختمان خود را تخلیه کرده است.

انتهای پیام/