خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزارت دفاع روسیه از به دست گرفتن کنترل ۳ شهر دیگر خبر داد

وزارت دفاع روسیه از به دست گرفتن کنترل ۳ شهر دیگر خبر داد
کد خبر : 1715357
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت دفاع روسیه در گزارش روزانه خود از به دست گرفتن کنترل ۳ شهر دیگر خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزارت دفاع   روسیه امروز -دوشنبه- اعلام کرد که نیروهای این کشور در شبانه روز گذشته، کنترل ۳ شهر دیگر در اوکراین را به دست گرفتند.

این وزارت خانه اعلام کرد که نیروهایش کنترل ۳ شهر را در مناطق، خارکیف، جمهوری خلق دونتسک و دنیپروپتروفسک، به دست گرفتند.

در گزارش روزانه وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام شد که نیروهای این کشرو به نابودی گروه‌های اوکراینی در محاصره کوپیانسک و پوکروفسک ادامه می‌دهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ