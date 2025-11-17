وزارت دفاع روسیه از به دست گرفتن کنترل ۳ شهر دیگر خبر داد

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزارت دفاع روسیه امروز -دوشنبه- اعلام کرد که نیروهای این کشور در شبانه روز گذشته، کنترل ۳ شهر دیگر در اوکراین را به دست گرفتند.

این وزارت خانه اعلام کرد که نیروهایش کنترل ۳ شهر را در مناطق، خارکیف، جمهوری خلق دونتسک و دنیپروپتروفسک، به دست گرفتند.

در گزارش روزانه وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام شد که نیروهای این کشرو به نابودی گروه‌های اوکراینی در محاصره کوپیانسک و پوکروفسک ادامه می‌دهند.

