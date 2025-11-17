خبرگزاری کار ایران
رانش زمین در ویتنام ۲۵ کشته و مصدوم بر جای گذاشت
کد خبر : 1715317
در پی رانش زمین در مرکز ویتنام، ۶ نفر کشته و ۱۹ تن مجروح شدند.

به گزارش ایلنا به قل از آناتولی  یک روزنامه محلی ویتانمی گزارش داد که در پی رانش زمین به دنبال بارش شدید باران در روز گذشته -یکشنبه- منجر به مدفون شدن یک اتوبوس زیر سنگ و خاک در مرکز ویتنام شد و ۶ کشته و ۱۹ زخمی بر جای گذاشت.

این اتوبوس که حامل ۳۲ نفر، از جمله دو راننده و یک دستیار بود، هنگام عبور از بخش مستعد رانش زمین، دچار حادثه شد.

براساس این گزارش، بسیاری از مسافران در داخل اتوبوس محبوس شده بودند و به دلیل باران شدید، مقامات توانستند پس از نیمه شب به اتوبوس برسند.

جسد چهار نفر از کشته‌شدگان از زیر آوار بیرون آورده شده، در حالی که دو نفر همچنان در زیر خاک محبوس هستند و تلاش‌های امداد و نجات همچنان ادامه دارد.

همچنین نوزده مسافر مجروح به بیمارستان محلی منتقل شدند.

