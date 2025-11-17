سیانان:
آمریکا منابع کافی برای سرنگونی مادورو را ندارد
سیانان گزارش داد که ارتش ایالات متحده فاقد منابع کافی در منطقه، برای سرنگونی رئیسجمهور ونزوئلا است.
به گزارش ایلنا، سیانان گزارش داد که ارتش ایالات متحده منابع لازم را در منطقه کارائیب برای آغاز عملیات گسترده به جهت سرنگونی «نیکلاس مادورو» رئیس جمهور ونزوئلا ندارد.
سیانان گزارش داد: «ایالات متحده در حال حاضر تجهیزات نظامی لازم برای راهاندازی یک عملیات گسترده برای برکناری مادورو از قدرت را ندارد، اگرچه دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، عملیات مخفیانه در داخل ونزوئلا را تایید کرده است. اما اگر ترامپ دستور حملاتی را در داخل ونزوئلا با هدف برکناری مادورو صادر کرده باشد، ممکن است با چالشهای جدی از سوی عناصر مخالف از هم پاشیده و ارتشی که مستعد شورش است و همچنین واکنشهای سیاسی در داخل برای رئیس جمهوری که قول داده بود از درگیریهای پرهزینه در خارج از کشور جلوگیری کند، مواجه شود».
سیانان اشاره کرد که اگر مادورو این کشور را ترک کند یا در نتیجه اقدامات آمریکا کشته شود، یک حکومت نظامی یا آغاز جنگ داخلی را نمیتوان رد کرد.
به گزارش این شبکه، دولت ترامپ، به رغم استقرار هزاران سرباز در منطقه، تاکنون تصمیم به آغاز عملیات نظامی علیه ونزوئلا نگرفته است.
مادورو مرتبا هشدار داده است که ونزوئلا با یکی از بزرگترین تهدیدات حمله از سوی ایالات متحده در سال ۱۰۰ گذشته مواجه است. واشنگتن نیز مقامات ونزوئلایی را متهم کرده که اقدام کافی برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر انجام نمیدهند.
از ماه سپتامبر نیروی دریایی ایالات متحده ۸ کشتی و یک زیردریایی اتمی به همراه ۱۶ هزار سرباز را در دریای کارائیب مستقر کرده است.آمریکا همچنین تاکنون چندین حمله به قایقهای ادعایی حامل مواد مخدر حمله کرده است که درنتیجه این حملات تاکنون دهها تن کشته شدند.