ترامپ با ممدانی دیدار می‌کند
رئیس جمهور آمریکا از قصد خود برای دیدار با شهردار منتخب نیویورک خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از سی ان ان، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، از قصد خود را برای دیدار با «زهران ممدانی»، شهردار دموکرات منتخب نیویورک، خبر داد.

ترامپ گفت که ممدانی از او خواسته است که جلسه‌ای را در کاخ سفید ترتیب دهد و او اکنون در حال تلاش برای  انجام این کار است.

 ترامپ در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: «شهردار نیویورک می‌خواهد با ما ملاقات کند و ما قرار است اوضاع را مرتب کنیم.ما می‌خواهیم همه چیز در نیویورک بی‌نقص باشد».

ترامپ با اشاره به اهمیت همکاری بین شهرداری و دولت فدرال، از ممدانی خواست تا رابطه جدیدی با واشنگتن برقرار کند و احترام بیشتری نشان دهد.

کاخ سفید توضیح داد که هنوز تاریخی برای این جلسه تعیین نشده است.

 

 

