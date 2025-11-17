خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

منابع آگاه گزارش دادند:‌

حملات احتمالی جدید توسط نظامیان تایلندی در منطقه مرزی با کامبوج

حملات احتمالی جدید توسط نظامیان تایلندی در منطقه مرزی با کامبوج
کد خبر : 1715154
لینک کوتاه کپی شد.

روزنامه خمر تایمز گزارش داد که منابع امنیتی کامبوج نسبت به حملات احتمالی جدید توسط نظامیان تایلندی در منطقه مرزی هشدار می‌دهند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس،‌ روزنامه خمر تایمز گزارش داد که منابع امنیتی کامبوج نسبت به حملات احتمالی جدید توسط نظامیان تایلندی در منطقه مرزی هشدار می‌دهند.

منابع به این روزنامه گفتند که «سربازان تایلندی قصد دارند در ۱۸ نوامبر حمله‌ای را در منطقه ثمار دا و منطقه اوپلوک دامری در استان پورسات انجام دهند.»

این مقاله افزود که مقامات کامبوجی «وضعیت را از نزدیک زیر نظر دارند».

در ۱۲ نوامبر، نظامیان تایلندی به روستای مرزی پری چان در استان بانتی مینچی در کامبوج آتش گشودند و یک نفر از ساکنان محلی را کشته و سه نفر دیگر را به شدت زخمی کردند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ