حملات احتمالی جدید توسط نظامیان تایلندی در منطقه مرزی با کامبوج

به گزارش ایلنا به نقل از تاس،‌ روزنامه خمر تایمز گزارش داد که منابع امنیتی کامبوج نسبت به حملات احتمالی جدید توسط نظامیان تایلندی در منطقه مرزی هشدار می‌دهند.

منابع به این روزنامه گفتند که «سربازان تایلندی قصد دارند در ۱۸ نوامبر حمله‌ای را در منطقه ثمار دا و منطقه اوپلوک دامری در استان پورسات انجام دهند.»

این مقاله افزود که مقامات کامبوجی «وضعیت را از نزدیک زیر نظر دارند».

در ۱۲ نوامبر، نظامیان تایلندی به روستای مرزی پری چان در استان بانتی مینچی در کامبوج آتش گشودند و یک نفر از ساکنان محلی را کشته و سه نفر دیگر را به شدت زخمی کردند.

