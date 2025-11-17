زخمی شدن ۱۰ نفر در پی حمله موشکی روسیه به منطقه خارکیف
یک مقام نظامی منطقهای در منطقه خارکیف اعلام کرد که حمله موشکی روسیه به شهر بالاکلیا در شرق اوکراین منجر به کشته شدن سه نفر و زخمی شدن ۱۰ نفر، از جمله سه کودک، شد.
رئیس اداره نظامی بالاکلیا، در پیامرسان تلگرام اعلام کرد که این حمله شبانه به مرکز شهر اصابت کرد و کودکانی که متولد سالهای ۲۰۰۷، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ بودند، زخمی شدند.
وی گفت که ۹ نفر از زخمیها در بیمارستان بستری شدهاند.
هیچ واکنش فوری از سوی مسکو به این حمله وجود ندارد.
رویترز نتوانست این گزارش را به طور مستقل تأیید کند.