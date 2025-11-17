خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زخمی شدن ۱۰ نفر در پی حمله موشکی روسیه به منطقه خارکیف

زخمی شدن ۱۰ نفر در پی حمله موشکی روسیه به منطقه خارکیف
کد خبر : 1715112
لینک کوتاه کپی شد.

یک مقام نظامی منطقه‌ای در منطقه خارکیف ‌اعلام کرد که حمله موشکی روسیه به شهر بالاکلیا در شرق اوکراین منجر به کشته شدن سه نفر و زخمی شدن ۱۰ نفر، از جمله سه کودک، شد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، یک مقام نظامی منطقه‌ای در منطقه خارکیف ‌اعلام کرد که حمله موشکی روسیه به شهر بالاکلیا در شرق اوکراین منجر به کشته شدن سه نفر و زخمی شدن ۱۰ نفر، از جمله سه کودک، شد.

‌رئیس اداره نظامی بالاکلیا، در پیام‌رسان تلگرام اعلام کرد که این حمله شبانه به مرکز شهر اصابت کرد و کودکانی که متولد سال‌های ۲۰۰۷، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ بودند، زخمی شدند.

وی گفت که ۹ نفر از زخمی‌ها در بیمارستان بستری شده‌اند.

هیچ واکنش فوری از سوی مسکو به این حمله وجود ندارد.

رویترز نتوانست این گزارش ‌را به طور مستقل تأیید کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ