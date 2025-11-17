کشیده شدن ماراتن انتخاباتی در شیلی به دور دوم
انتخابات ریاست جمهوری شیلی به دور دوم کشیده شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، انتخابات ریاست جمهوری شیلی به دور دوم کشیده شد.
با شمارش ۸۲.۹۷ درصد آرا ، نامزد ائتلاف حاکم، و راستگرا، نتایج مساوی کسب کردهاند.
نامزد ائتلاف حاکم ۲۶.۷۱ درصد آرا را به دست آورد، در حالی که رقیب او، ۲۴.۱۲ درصد آرا را به دست آورد.
بنا به قانون اساسی شیلی، برای پیروزی در دور اول، یک نامزد باید بیش از ۵۰ درصد آرا را کسب کند. دور دوم برای ۱۴ دسامبر برنامهریزی شده است.
رئیس جمهور جدید شیلی باید در درجه اول بر رسیدگی به مشکلات جرم و مهاجرت تمرکز کند.