خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترامپ:

ممکن است با مادورو وارد مذاکره شویم

ممکن است با مادورو وارد مذاکره شویم
کد خبر : 1715094
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد که واشنگتن ممکن است با رئیس‌جمهوری ونزوئلا وارد مذاکره شود.

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد که واشنگتن ممکن است با «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری ونزوئلا  وارد مذاکره شود.

ترامپ گفت: «ممکن است مذاکراتی با مادورو داشته باشیم و ببینیم چه اتفاقی می‌افتد. آنها خواهان مذاکره هستند».

این اظهارات همزمان با ورود گروه رزمی ناو هواپیمابر «یواس‌اس جرالد آر فورد» به دریای کارائیب مطرح شده است.

طی دو ماه گذشته، ارتش آمریکا چند قایق را در دریای کارائیب منهدم کرده و مدعی شده است این شناورها درگیر قاچاق مواد مخدر بوده‌اند.

تنش‌ها میان دو کشور در حالی افزایش یافته که گزارش‌هایی درباره عملیات مخفیانه سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا برای بی‌ثبات‌سازی دولت مادورو منتشر شده است.

همچنین واشنگتن پاداشی ۵۰ میلیون دلاری برای اطلاعات منجر به بازداشت مادورو اعلام کرده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ