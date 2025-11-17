ممکن است با مادورو وارد مذاکره شویم

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد که واشنگتن ممکن است با «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری ونزوئلا وارد مذاکره شود.

ترامپ گفت: «ممکن است مذاکراتی با مادورو داشته باشیم و ببینیم چه اتفاقی می‌افتد. آنها خواهان مذاکره هستند».

این اظهارات همزمان با ورود گروه رزمی ناو هواپیمابر «یواس‌اس جرالد آر فورد» به دریای کارائیب مطرح شده است.

طی دو ماه گذشته، ارتش آمریکا چند قایق را در دریای کارائیب منهدم کرده و مدعی شده است این شناورها درگیر قاچاق مواد مخدر بوده‌اند.

تنش‌ها میان دو کشور در حالی افزایش یافته که گزارش‌هایی درباره عملیات مخفیانه سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا برای بی‌ثبات‌سازی دولت مادورو منتشر شده است.

همچنین واشنگتن پاداشی ۵۰ میلیون دلاری برای اطلاعات منجر به بازداشت مادورو اعلام کرده است.

