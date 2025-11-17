دونالد ترامپ:
ممکن است ایران به دلیل تجارت با روسیه تحریم شود
رئیسجمهوری آمریکا از احتمال تحریم ایران به دلیل تجارت با روسیه خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا از احتمال تحریم ایران به دلیل تجارت با روسیه خبر داد.
رئیسجمهوری آمریکا اعلام کرد که جمهوریخواهان در کنگره در حال تهیه پیشنویس قانونی هستند که براساس آن، هر کشوری که با روسیه مبادلات تجاری انجام دهد با تحریمهای شدید مواجه خواهد شد.
وی به خبرنگاران گفت: «همانطور که میدانید، این پیشنهاد توسط من مطرح شد و بر اساس آن، هر کشوری که با روسیه تجارت کند، به شدت تحریم خواهد شد».
ترامپ افزود که ممکن است ایران نیز به فهرست کشورهایی که مشمول این تحریمها میشوند، اضافه شود.