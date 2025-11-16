به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، بار دیگر در اظهاراتی خصمانه مخالفت خود را با تشکیل کشور فلسطین اعلام کرد و گفت که بر خلع سلاح حماس متعهد است.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد: «در طرح بیست ماده‌ای (آمریکایی) و در هر موضوع دیگری، این منطقه غیرنظامی خواهد شد و حماس خلع سلاح خواهد شد، سوال این است که آیا این اتفاق به روش آسان یا به روش سخت رخ خواهد داد. این چیزی است که من گفتم، و این چیزی است که رئیس جمهور (دونالد ترامپ) نیز گفت».

وی همچنین در اظهاراتی گزافه مدعی شد که مخالفت رژیم با تاسیس کشور فلسطین در هر بخشی از سرزمین غرب رود اردن همچنان پابرجا، فعال و بدون تغییر است.

