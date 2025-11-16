ادعای اسرائیل درباره ارتقای موشکهای ضدپهپاد برای مقابله با «شاهد ۱۳۶»
منابع رسانهای اسرائیل مدعی شدهاند که این رژیم نسخهای ارتقاء یافته از موشک هوابههوای AIM-9X را توسعه داده است که به گفته آنان میتواند پهپادهای انتحاری ایرانی از جمله «شاهد ۱۳۶» را رهگیری و منهدم کند.
به گزارش ایلنا به نقل از ارمنیوز، منابع رسانهای اسرائیل مدعی شدهاند که این رژیم نسخهای «اصلاحشده» از موشک هوابههوای AIM-9X را توسعه داده که به ادعای آنان قادر است پهپادهای انتحاری ایرانی از جمله «شاهد ۱۳۶» را رهگیری کند.
وبسایت نظامی- دفاعی آمریکایی The War Zone در گزارشی نوشته است که این اصلاحات شامل ارتقای دوربین فروسرخ، افزایش قدرت تفکیک اهداف کوچک، و بهبود عملکرد موشک در برابر پرندههایی با سرعت پایین و پرواز در ارتفاع کم است؛ حوزهای که بهگفته این رسانه، نسخههای قدیمیتر مانند AIM-9M کارآیی محدودتری داشتهاند.
بر اساس این گزارش، پهپاد «شاهد ۱۳۶» بهدلیل ابعاد کوچک، سطح مقطع راداری پایین، و نحوه پرواز در ارتفاع کم، یکی از پیچیدهترین اهداف برای سامانههای پدافند هوایی جهان محسوب میشود. رژیم اسرائیل ادعا کرده که ارتقای اعمالشده بر روی AIM-9X توانایی این موشک را برای شناسایی و انهدام پهپادهای دوربرد افزایش داده است.
گزارش The War Zone میافزاید که در جریان حملات پهپادی ایران به اهدافی در مناطق تحت کنترل رژیم اشغالگر فلسطین در آوریل ۲۰۲۴، شماری از پهپادها و موشکها با مشارکت نیروهای آمریکایی و برخی متحدان واشنگتن رهگیری شدهاند. مؤسسه پژوهش سیاست خارجی آمریکا (FPRI) نیز در تحلیلی جداگانه اعلام کرده که پیشرفتهای فنی AIM-9X شامل سامانه هدایت پیشرفته، توان رهگیری مستقل بدون نیاز به اتصال شبکهای و افزایش دقت در مواجهه با تهدیدات متنوع است.
با این حال، بنابر گزارشهای موجود، رژیم اسرائیل جزئیات کامل اصلاحات ادعایی خود را حتی با نزدیکترین متحدش، آمریکا، به اشتراک نگذاشته است. تحلیلگران موسسه نامبرده تأکید میکنند که رهگیری پهپادهای کمسرعت و پروازپایین ــ بهویژه در مناطقی با پسزمینه یکنواخت ــ همچنان با چالشهای عملیاتی جدی همراه است و نیازمند هماهنگی همزمان میان سامانههای راداری، حسگرهای هواپایه و شبکه فرماندهی است.
در ادامه این تحلیل آمده است که پهپادهای خانواده «شاهد» نور قابل رؤیت ندارند و فقط نشانه حرارتی بسیار ضعیفی ایجاد میکنند که تشخیص آن برای حسگرهای فروسرخ دشوار است؛ موضوعی که کار شناسایی و رهگیری آنها را برای سامانههای فروسرخ دشوارتر میکند. همچنین صدای موتور این پهپادها تنها از چند کیلومتر آنسوتر روی زمین قابل شنیدن است.
این موسسه آمریکایی در پایان توصیه کرده است که رژیم اسرائیل، در صورت واقعی بودن ادعاهایش، باید تجربیات و جزئیات فنی اصلاحات موشکی خود را با متحدان و شرکایش- از جمله آمریکا- به اشتراک بگذارد تا توانمندی مشترک در رهگیری پهپادها در منطقه افزایش یابد.