میشل اوباما:

آمریکا برای ریاست جمهوری یک زن آماده نیست

همسر رئیس‌جمهور سابق آمریکا، گفت که ایالات متحده برای ریاست جمهوری یک زن آماده نیست.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «میشل اوباما»، همسر رئیس‌جمهور سابق آمریکا، گفت که ایالات متحده برای ریاست جمهوری یک زن آماده نیست.

میشل اوباما افزود: «همانطور که در انتخابات ریاست جمهوری گذشته دیدیم، کامالا هریس برای ریاست جمهوری نامزد شد و پیروز نشد و این نشان می‌دهد که ایالات متحده برای ریاست جمهوری یک زن آماده نیست.»

وی با تأکید بر اینکه برای اینکه یک زن رئیس جمهور آمریکا شود، باید نظرات و ایده‌ها تغییر کند، خاطرنشان کرد که بسیاری از مردان باور ندارند که زنان توانایی رهبری دارند.

