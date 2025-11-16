خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اوکراین به دنبال تبادل ۱هزار ۲۰۰ زندانی با روسیه

اوکراین به دنبال تبادل ۱هزار ۲۰۰ زندانی با روسیه
کد خبر : 1714708
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور اوکراین از تلاش این کشور برای از سرگیری روند تبادل زندانیان با روسیه خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین و رئیس شورای امنیت این کشور اعلام کردند که کی‌یف در حال کار بر روی از سرگیری تبادل زندانیان با روسیه است و امیدوار است تا ۱هزار و ۲۰۰ زندانی اوکراینی آزاد شوند.

زلنسکی، در ویدئویی که امروز -یکشنبه- در پلتفرم تلگرام منتشر کرد گفت: «ما بر از سرگیری تبادل اسرا حساب می‌کنیم. اکنون بسیاری از دیدارها، مذاکرات، و تماس‌ها وقف این کار شده است».

«روستم عمروف»،  دیر شورای امنیت روسیه نیز  روز گذشته گفت که گفت‌وگوهایی را با ترکیه و امارات متحده عربی  با حمایت شرکای کی‌یف برای از سریگیری روند تبادل، داشته است.

وی اظهار داشت: «در نتیجه مذاکرات طرف ها موافقت کردند که به توافقات استانبول بازگردند، و این به آزادی ۱هزار و ۲۰۰ زندانی اوکراینی مربوط می‌شود».

مسکو   تاکنون در رابطه با این موضوع واکنشی نداشته است.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ