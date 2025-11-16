اوکراین به دنبال تبادل ۱هزار ۲۰۰ زندانی با روسیه
رئیس جمهور اوکراین از تلاش این کشور برای از سرگیری روند تبادل زندانیان با روسیه خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین و رئیس شورای امنیت این کشور اعلام کردند که کییف در حال کار بر روی از سرگیری تبادل زندانیان با روسیه است و امیدوار است تا ۱هزار و ۲۰۰ زندانی اوکراینی آزاد شوند.
زلنسکی، در ویدئویی که امروز -یکشنبه- در پلتفرم تلگرام منتشر کرد گفت: «ما بر از سرگیری تبادل اسرا حساب میکنیم. اکنون بسیاری از دیدارها، مذاکرات، و تماسها وقف این کار شده است».
«روستم عمروف»، دیر شورای امنیت روسیه نیز روز گذشته گفت که گفتوگوهایی را با ترکیه و امارات متحده عربی با حمایت شرکای کییف برای از سریگیری روند تبادل، داشته است.
وی اظهار داشت: «در نتیجه مذاکرات طرف ها موافقت کردند که به توافقات استانبول بازگردند، و این به آزادی ۱هزار و ۲۰۰ زندانی اوکراینی مربوط میشود».
مسکو تاکنون در رابطه با این موضوع واکنشی نداشته است.