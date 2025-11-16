اوکراین به دنبال تبادل ۱هزار ۲۰۰ زندانی با روسیه

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین و رئیس شورای امنیت این کشور اعلام کردند که کی‌یف در حال کار بر روی از سرگیری تبادل زندانیان با روسیه است و امیدوار است تا ۱هزار و ۲۰۰ زندانی اوکراینی آزاد شوند.

زلنسکی، در ویدئویی که امروز -یکشنبه- در پلتفرم تلگرام منتشر کرد گفت: «ما بر از سرگیری تبادل اسرا حساب می‌کنیم. اکنون بسیاری از دیدارها، مذاکرات، و تماس‌ها وقف این کار شده است».

«روستم عمروف»، دیر شورای امنیت روسیه نیز روز گذشته گفت که گفت‌وگوهایی را با ترکیه و امارات متحده عربی با حمایت شرکای کی‌یف برای از سریگیری روند تبادل، داشته است.

وی اظهار داشت: «در نتیجه مذاکرات طرف ها موافقت کردند که به توافقات استانبول بازگردند، و این به آزادی ۱هزار و ۲۰۰ زندانی اوکراینی مربوط می‌شود».

مسکو تاکنون در رابطه با این موضوع واکنشی نداشته است.

انتهای پیام/