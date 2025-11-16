وزیر خارجه سوریه به چین سفر میکند
وزیر خارجه سوریه برای اولین بار از زمان انتصاب به این سمت، به چین سفر میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «اسعد الشیبانی»، وزیر خارجه سوریه امروز -یکشنبه- برای اولین بار از زمان انتصاب به این سمت، به چین سفر میکند.
به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، بخش رسانهای وزارت خارجه سوریه اعلام کرد که الشیبانی در این سفر رسمی با شماری از مقامات چینی دیدار و گفتوگو خواهد کرد.
وی در اکتبر گذشته خبر داده بود که قصد دارد در ماه نوامبر و در راستای پاسخ به دعوت پکن، به چین سفر کند.