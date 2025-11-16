خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر خارجه سوریه به چین سفر می‌کند

وزیر خارجه سوریه به چین سفر می‌کند
کد خبر : 1714670
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر خارجه سوریه ‌برای اولین بار از زمان انتصاب به این سمت، به چین سفر می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «اسعد الشیبانی»، وزیر خارجه سوریه امروز -یکشنبه- برای اولین بار از زمان انتصاب به این سمت، به چین سفر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، بخش رسانه‌ای وزارت خارجه سوریه اعلام کرد که الشیبانی در این سفر رسمی با شماری از مقامات چینی دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.

وی در اکتبر گذشته خبر داده بود که قصد دارد در ماه نوامبر و در راستای پاسخ به دعوت پکن، به چین سفر کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ