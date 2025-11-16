خبرگزاری کار ایران
درگیری در اوکراین در آینده‌ای قابل پیش‌بینی پایان خواهد یافت

نخست‌وزیر مجارستان‌ پیش‌بینی کرد که درگیری در اوکراین در آینده‌ای قابل پیش‌بینی پایان خواهد یافت.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ویکتور اوربان»، نخست‌وزیر مجارستان، پیش‌بینی کرد که درگیری در اوکراین در آینده‌ای قابل پیش‌بینی پایان خواهد یافت.

اوربان در مصاحبه‌ای با ‌مدیرعامل گروه رسانه‌ای آلمانی اکسل اسپرینگر، در یوتیوب گفت: «فکر می‌کنم ما به صلح بسیار نزدیک هستیم.»

به گفته اوربان، دستیابی به صلح مستلزم آن است که غرب موضع واحدی اتخاذ کند، زیرا در حال حاضر هیچ اجماعی بین کشورهای غربی در مورد مسئله اوکراین وجود ندارد.

در حالی که «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، برای ابتکارات صلح تلاش می‌کند، اروپا از ادامه جنگ حمایت می‌کند تا موقعیت بهتری در مذاکره به دست آورد.

 

