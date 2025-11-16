استقرار ماموران گشت مرزی ایالات متحده در کارولینای شمالی

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، ان‌بی‌سی نیوز گزارش داد که ماموران گشت مرزی ایالات متحده در شارلوت، کارولینای شمالی مستقر شده‌اند و شروع به دستگیری افراد کرده‌اند.

این شبکه اعلام کرد: «ماموران فدرال پس از استقرار ماموران گشت مرزی در این شهر، شروع به دستگیری افراد کردند. وزارت امنیت داخلی ادعا می‌کند که این اقدامات با هدف تضمین امنیت آمریکایی‌ها و مقابله با تهدیدات علیه امنیت عمومی انجام می‌شود.»

از ماه ژوئن، «دونالد ترامپ، رئیس جمهور، ماموران اجرای قانون فدرال را برای مبارزه با جرم و جنایت به شهرهای بزرگ اعزام کرده است.»

انتهای پیام/