هشدار چین به شهروندان خود در رابطه با سفر به ژاپن
چین در بحبوحه بالا گرفتن تنشهای دیپلماتیک، به شهروندان خود نسبت به سفر به ژاپن هشدار داد.
به گزارش ایلنا به نقل از سی ان ان ، در بحبوحه تنشهای دیپلماتیک میان پکن و توکیو در پی اظهارات «سانائه تاکایچی»، نخست وزیر ژاپن، درباره تایوان، پکن به شهروندان خود در رابطه با سفر به ژاپن هشدار داد.
در بیانیهای که وزارت خارجه چین روز گذشته -جمعه- منتشر کرد، اعلام شد: «اظهارات به وضوح تنش زا در رابطه با تایوان، خسارات بیشتری بر جو تعاملات میان مردم وارد و تهدیدات بیشتری برای ایمنی و امنیت شهروندان چینی در ژاپن ایجاد کرد».
در این بیانیه افزوده شد: «وزارت خانه و ماموریتهای آن به شهروندان چینی یادآوری میکنند که در حال حاضر از سفر به ژاپن خودداری کنند».
نخست وزیر ژاپن پیشتر در پارلمان این کشور گفته بود که حمله چین به تایوان ممکن است به عنوان وضعیتی که حیات ژاپن را تهدید میکند در نظر گرفته شود و بنا بر این جرقه های یک واکنش نظامی از سوی توکیو را بزند.