اوکراین پایانه نفتی عظیم روسیه را هدف قرار داد

به گزارش رویترز، یک مسوول امنیتی اوکراینی، روز جمعه اعلام کرد که نیروهای این کشور یک پایانه نفتی در بندر نوفوروسیسک روسیه در دریای سیاه را هدف قرار داده‌اند.

این مسؤول افزود: «هر پالایشگاه یا پایانه نفتی که هدف قرار گیرد، به معنای از دست رفتن میلیون‌ها دلار برای ماشین جنگی روسیه است. ما به محروم کردن متجاوز از منابع ادامه خواهیم داد تا توانایی ادامه این جنگ را از دست بدهد.»

به گفته دو منبع در صنعت نفت، صادرات نفت از بندر نوووروسیسک روز جمعه پس از حمله اوکراین با پهپادها متوقف شد و شرکت ترانسنفت که انحصار خط لوله نفت را در اختیار دارد، تامین نفت خام به این بندر را متوقف کرد.

با این حال، همان منابع اعلام کردند که اتحاد خطوط لوله دریای خزر که نفت قزاقستان را از طریق این مسیر به دریای سیاه صادر می‌کند، پس از توقف موقت، عملیات بارگیری نفت را از سر گرفته است.

با این وجود، تامین نفت خام روسیه همچنان از یک اسکله مجاور متوقف مانده است.

اصابت لاشه پهپادهای اوکراینی به یک نیروگاه هسته‌ای

فرانس پرس نیز روز گذشته به نقل از یک مسؤول روسی اعلام کرد که لاشه پهپادهای اوکراینی به یک نیروگاه هسته‌ای در جنوب‌غرب روسیه برخورد کرده و موجب کاهش موقت تولید این نیروگاه شده است.

الکسی لیخاتچوف، رئیس سازمان هسته‌ای روسیه (روس‌اتم) در کنفرانس خبری گفت: «شکی نیست که حدود هشت پهپاد به سمت نیروگاه هسته‌ای نووفورونژ هدایت شده بودند.»

وی افزود: «تمام آن‌ها ساقط شدند، اما لاشه‌ها بر روی تابلو کنترل اصلی نیروگاه سقوط کرده و خساراتی به بار آوردند.»

