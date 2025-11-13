به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، جنبش مقاومت اسلامی حماس اعلام کرد که «اقدام‌های جنایت‌کارانه شهرک‌نشینان صهیونیست علیه سرزمین، ملت و مقدسات فلسطین با حمایت و پشتیبانی کامل دولت فاشیستی اشغالگر انجام می‌شود» و خواستار «اقدام فوری جامعه بین‌المللی برای مهار این رژیم یاغی و ناقض همه قوانین و ارزش‌های انسانی و الهی» شد.

حماس در بیانیه‌ای تأکید کرد: «به آتش کشیدن مسجد حاجه حمیده توسط گروه‌های شهرک‌نشین، میزان سادیسم و نژادپرستی رژیم اشغالگر اسرائیل را آشکار می‌کند».

پیش‌تر در روز چهارشنبه، گروهی از شهرک‌نشینان مسجد حاجه حمیده، واقع میان شهرهای «دیر استیا» و «کفل حارس» در شمال غربی سلفیت در کرانه باختری را با مواد آتش‌زا هدف قرار دادند، اما دخالت به‌موقع ساکنان مانع از سوختن کامل مسجد شد.

وزارت اوقاف و امور دینی فلسطین نیز این اقدام را محکوم کرده و آن را «نشانه‌ای آشکار از سطح وحشیگری و نفرت‌پراکنی نژادپرستانه اسرائیل علیه اماکن مقدس اسلامی و مسیحی» دانست و تأکید کرد که این جنایت «توهینی آشکار به مسلمانان و احساسات آنها» است.

