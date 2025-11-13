خبرگزاری کار ایران
روایت «المیادین» از گزارش جدید گروسی؛

ایران هرگونه همکاری با آژانس را به تصمیم شورای امنیت ملی مشروط کرده است

ایران هرگونه همکاری با آژانس را به تصمیم شورای امنیت ملی مشروط کرده است
به گزارش ایلنا، شبکه «المیادین» اعلام کرد که به نسخه‌ای از گزارش جدید «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران و سطح همکاری فعلی میان تهران و آژانس، دست یافته است.

در این گزارش که به بررسی پایبندی ایران به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و توافق قاهره درباره برنامه هسته‌ای این کشور می‌پردازد، آمده است که ایران به آژانس اطلاع داده که هرگونه همکاری با این نهاد منوط به تصمیم شورای عالی امنیت ملی ایران است.

در این گزارش ادعا شده است که آژانس «تداوم آگاهی خود» نسبت به ذخایر مواد هسته‌ای اعلام‌شده ایران را از دست داده و دیگر قادر به راستی‌آزمایی وضعیت آن‌ نیست.

در بخش دیگری از گزارش بدون اشاره به اقدام‌های فراقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی آمده است که «ناتوانی آژانس در دانستن یا تأیید میزان دقیق اورانیوم غنی‌شده در سطح بالا که ایران تولید و انباشت کرده، موجب نگرانی شدید است».

