به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که از زمان حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه ماه ژوئن، نتوانسته وضعیت ذخایر اورانیوم با غنای بالای این کشور را راستی‌آزمایی کند.

آژانس در گزارشی محرمانه که برای کشورهای عضو ارسال کرده است، با طرح این ادعا که این نهاد «تداوم آگاهی خود از میزان مواد هسته‌ای اعلام‌شده پیشین ایران» در تأسیسات آسیب‌دیده در جنگ را از دست داده، خواستار «حل و فصل فوری» این موضوع شده است.

در این گزارش بدون اشاره به اقدام‌های فراقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی، ادعا شده است که «عدم دسترسی آژانس به این مواد هسته‌ای طی پنج ماه گذشته، به معنای آن است که فرایند راستی‌آزمایی، طبق رویه‌های استاندارد پادمان، مدت‌هاست به تأخیر افتاده است».

طبق آخرین گزارش آژانس در ماه سپتامبر، ایران حدود ۴۴۰٫۹ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد در اختیار دارد.

«رافائل گروسی» مدیرکل آژانس، در مصاحبه‌ای اخیر با آسوشیتدپرس اعلام کرده بود که این مقدار ذخیره می‌تواند برای ساخت حداکثر ۱۰ بمب هسته‌ای کافی باشد، هرچند تأکید کرد که «این بدان معنا نیست که ایران چنین سلاحی در اختیار دارد».

ایران همواره تأکید کرده است که برنامه هسته‌ای‌اش صرفاً صلح‌آمیز است.

گزارش آژانس همچنین اعلام می‌کند که ایران هنوز اجازه دسترسی بازرسان به تأسیسات آسیب‌دیده در جنگ را نداده است، هرچند به‌دنبال توافق رافائل گروسی با «عباس عراقچی» وزیر خارجه ایران در قاهره در ابتدای سپتامبر، دسترسی به برخی تأسیسات سالم از جمله نیروگاه بوشهر، راکتور تحقیقاتی تهران و سه مرکز دیگر فراهم شده است.

بازرسان آژانس نیز روز چهارشنبه برای بازرسی از «مرکز فناوری هسته‌ای اصفهان» که حدود ۳۵۰ کیلومتر جنوب‌شرقی تهران قرار دارد و هزاران متخصص هسته‌ای در آن فعالیت می‌کنند، وارد ایران شدند.

انتهای پیام/