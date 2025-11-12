خبرگزاری کار ایران
اروپا برای جنگ با روسیه آماده می‌شود

اروپا برای جنگ با روسیه آماده می‌شود
رئیس جمهور صربستان گفت گه اروپا در حال آماده سازی برای جنگ با روسیه است.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «الکساندر ووچیچ»، رئیس جمهور صربستان، باور دارد که کشورهای اروپایی در حال آماده شدن برای درگیری نظامی احتمالی با روسیه هستند.

ووچیچ در برنامه‌ای از شبکه پینک تی‌وی، در واکنش به اظهارات «فابین ماندون»، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح فرانسه مبنی بر اینکه ارتش فرانسه باید ظرف سه تا چهار سال آینده برای رویارویی با روسیه آماده باشد، گفت: «با بررسی حقایق، به این نتیجه می‌رسم که جنگ بین اروپا و روسیه به طور فزاینده‌ای آشکار می‌شود. این حرف توخالی نیست، همه برای آن آماده می‌شوند».

وی همچنین اظهار داشت که صربستان باید به تقویت نیروهای مسلح خود برای دفاع از خود ادامه دهد.

 

