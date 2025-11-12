به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، «گوستاوو پترو» رئیس‌جمهوری کلمبیا دستور داد نیروهای امنیتی این کشور تا زمان توقف حملات دولت آمریکا به آنچه ادعا می‌شود قایق‌های حامل مواد مخدر هستند، اطلاعات خود را با ایالات متحده به اشتراک نگذارند.

پترو طی پیامی در شبکه «ایکس» نوشت که ارتش کلمبیا باید فوراً «ارتباطات و دیگر توافق‌ها با سازمان‌های امنیتی آمریکا» را تا توقف حملات علیه قایق‌های سرعتی مشکوک به حمل مواد مخدر متوقف کند. منتقدان، این حملات را شبیه اعدام‌های خارج از چارچوب قانونی دانسته‌اند.

پترو تأکید کرد که «مبارزه با مواد مخدر باید تابع حقوق بشر مردم کارائیب باشد».

هنوز روشن نیست که کلمبیا چه نوع اطلاعاتی را به ایالات متحده ارائه نخواهد کرد.

کاخ سفید هنوز به اظهارات اخیر پترو واکنشی نشان نداده است.

بر اساس این گزارش، از آگوست گذشته تاکنون، دست‌کم ۷۵ نفر توسط ارتش آمریکا در حملاتی در آب‌های بین‌المللی کشته شده‌اند. این حملات ابتدا در جنوب کارائیب، نزدیک سواحل ونزوئلا آغاز شد، اما اخیراً به شرق اقیانوس آرام منتقل شده و قایق‌هایی در نزدیکی مکزیک هدف قرار گرفته‌اند.

پترو خواستار تحقیق درباره ترامپ به اتهام جنایات جنگی شده است، زیرا این حملات شهروندان ونزوئلا، اکوادور، کلمبیا و ترینیداد و توباگو را تحت تأثیر قرار داده است.

