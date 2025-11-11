به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، «شیخ نعیم قاسم» دبیرکل حزب‌الله لبنان در سخنانی تأکید کرد که «آمریکا از طریق دست اسرائیل» تلاش می‌کند «توان مقاومت در لبنان را پایان دهد» و هدف واشنگتن، «مسلح‌کردن ارتش لبنان برای مقابله با حزب‌الله» است.

شیخ نعیم قاسم در مراسم «روز شهید» با شعار «وقتی شهید می‌شویم، پیروزیم»، گفت که هدف این مسیر «نابودی قدرت و توان نظامی در سراسر لبنان است تا اسرائیل در برابر هیچ بازدارنده‌ای قرار نگیرد».

وی با ستایش از مقاومت گفت که حزب‌الله بر پایه «جهاد، کرامت و حمایت از فلسطین» بنا شده و طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳ در وضعیت بازدارندگی قرار داشته است.

دبیرکل حزب‌الله با انتقاد از دخالت‌های خارجی در امور لبنان گفت که آمریکا و اسرائیل «در تلاش‌ هستند سرنوشت ارتش، اقتصاد و سیاست لبنان را تعیین کنند» و از فشارها بر دولت برای پذیرفتن «مفادی بدون تضمین» خبر داد.

وی همچنین هشدار داد که «اسرائیل می‌کوشد لبنان را به باغچه‌ای پشت سر خود تبدیل کند تا شهرک‌سازی‌ها را گسترش دهد».

شیخ نعیم قاسم با بیان این‌که در طول یک سال گذشته صدها تجاوز و نقض از سوی اسرائیل رخ داده است، ضمن انتقاد از «خادمان اسرائیل» در داخل لبنان، از دولت خواست برنامه‌ای برای بازپس‌گیری حاکمیت و تعیین جدول زمانی برای آن ارائه دهد.

وی خطر فعلی را «وجودی» توصیف کرد و گفت که در مواجهه با آن «حق داریم از همه ابزارها استفاده کنیم».

شیخ نعیم قاسم و تأکید کرد که حزب‌الله برای «دفاع از زمین، مردم و کرامت» از سلاح خود دست نمی‌کشد.

قاسم در پایان تأکید کرد که مقاومت بر سه اصل «ثبات روحیهٔ مردم، پیروزی یا شهادت و آینده‌سازی» متکی است.

انتهای پیام/