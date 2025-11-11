خبرگزاری کار ایران
فارن پالیسی:

دیدار ترامپ و الجولانی، تحول بزرگی در روابط واشنگتن و دمشق محسوب می‌شود

دیدار ترامپ و الجولانی، تحول بزرگی در روابط واشنگتن و دمشق محسوب می‌شود
مجله فارن پالیسی در مقاله‌ای ‌به ملاقات بین ‌رئیس‌جمهور آمریکا و رئیس دولت موقت سوریه پرداخت.

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، مجله فارن پالیسی در مقاله‌ای ‌به ملاقات بین «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا و «محمد الجولانی»، رئیس دولت موقت سوریه پرداخت.

این مجله گزارش داد که ترامپ، الجولانی را روز گذشته -دوشنبه- در کاخ سفید ملاقات کرد، ملاقاتی که شامل اولین سفر یکی از روسای جمهور سوریه به واشنگتن در هشت دهه اخیر می‌شد.

این سفر، الی‌الخصوص بابت سابقه الجولانی به عنوان سرکرده پیشین القائده در سوریه، حائز اهمیت است و نمایان‌گر یک تحول بزرگ در روابط واشنگتن و دمشق، پس از سال‌ها غرابت و تنش است.

این مقاله افزود که الجولانی امیدوار است که از تصویرش به عنوان یک «سیاست‌مدار قدرتمند» استفاده کند تا برای برداشتن تحریم‌های کشورش، قراردادی با آمریکا برقرار کند.

ترامپ در ۲۰۱۹، با اجرای قانون سزار، تحریم‌هایی علیه دمشق ایجاد کرد تا رژیم سوریه را، در دوره ریاست جمهوری «بشار اسد» مجازات کند.


 

