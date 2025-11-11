به گزارش الینا به نقل از تاس، وال استریت ژورنال به نقل از منابعی گزارش داد که چین در حال بررسی ایجاد سیستمی است که عرضه فلزات خاکی کمیاب و تعدادی دیگر از مواد را به شرکت‌های مرتبط با پنتاگون محدود می‌کند.

به گفته منابع، سیستم «کاربر نهایی معتبر» مقامات چینی را قادر می‌سازد تا به وعده خود برای ساده‌سازی صادرات فلزات خاکی کمیاب به ایالات متحده عمل کنند و در عین حال اطمینان حاصل کنند که مواد مورد نظر به سمت تأمین‌کنندگان پنتاگون منحرف نمی‌شوند.

با این حال، این نشریه اعلام کرد که چنین سیستمی می‌تواند عرضه فلزات خاکی کمیاب به شرکت‌های آمریکایی در صنایع خودرو و هوافضا را پیچیده کند، زیرا مشتریان غیرنظامی و نظامی به محصولات این شرکت‌ها متکی هستند.

این روزنامه خاطرنشان کرد که جزئیات این طرح و خود سیستم ممکن است تغییر کند.

