به گزارش ایلنا به نقل از تاس، دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد که «قاسم جومارت توکایف»، رهبر قزاقستان، امروز -سه‌شنبه- در آغاز سفر دو روزه «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه به روسیه، با او دیدار خواهد کرد.

دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «قاسم جومارت توکایف، رئیس جمهور روسیه، روز سه‌شنبه به روسیه سفر خواهد کرد. در این دیدار، مسائل کلیدی مربوط به توسعه روابط روسیه و قزاقستان، مشارکت و اتحاد استراتژیک در حوزه‌های سیاسی، تجاری، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه و همچنین مسائل مهم در دستور کار منطقه‌ای و جهانی مورد بحث قرار خواهد گرفت.»

بر اساس این بیانیه، پوتین و توکایف از طریق ویدئو کنفرانس در جلسه عمومی بیست و یکمین مجمع همکاری‌های بین منطقه‌ای بین قزاقستان و روسیه که به میزبانی اورالسک قزاقستان برگزار می‌شود، برای شرکت‌کنندگان سخنرانی خواهند کرد. قرار است دو رهبر پس از این دیدار اسناد مهم دوجانبه‌ای را امضا کنند.

