پوتین و توکایف امروز دیدار می‌کنند
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد که ‌‌رهبر قزاقستان، امروز -سه‌شنبه- در آغاز سفر دو روزه ‌‌رئیس‌جمهور روسیه به روسیه، با او دیدار خواهد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد که «قاسم جومارت توکایف»، رهبر قزاقستان، امروز -سه‌شنبه- در آغاز سفر دو روزه «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه به روسیه، با او دیدار خواهد کرد.

دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «قاسم جومارت توکایف، رئیس جمهور روسیه، روز سه‌شنبه به روسیه سفر خواهد کرد. در این دیدار، مسائل کلیدی مربوط به توسعه روابط روسیه و قزاقستان، مشارکت و اتحاد استراتژیک در حوزه‌های سیاسی، تجاری، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه و همچنین مسائل مهم در دستور کار منطقه‌ای و جهانی مورد بحث قرار خواهد گرفت.»

بر اساس این بیانیه، پوتین و توکایف از طریق ویدئو کنفرانس در جلسه عمومی بیست و یکمین مجمع همکاری‌های بین منطقه‌ای بین قزاقستان و روسیه که به میزبانی اورالسک قزاقستان برگزار می‌شود، برای شرکت‌کنندگان سخنرانی خواهند کرد. قرار است دو رهبر پس از این دیدار اسناد مهم دوجانبه‌ای را امضا کنند.

 

