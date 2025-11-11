روبیو یادداشتی درباره بازگشایی سفارت سوریه در واشنگتن به من داد

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «اسعد الشیبانی»، وزیر ‌خارجه سوریه، اعلام کرد که تصمیم امضا شده‌ای از واشنگتن برای لغو محدودیت‌های اعمال شده بر نمایندگی دیپلماتیک و سفارت سوریه در واشنگتن دریافت کرده است که به آنها امکان می‌دهد فعالیت‌های خود را به طور کامل از سر بگیرند.

الشیبانی از طریق پلتفرم ایکس نوشت: «امروز، سوریه در چارچوب طرح استراتژیک وزارت امور خارجه سوریه، با آزادی کامل به ایفای نقش دیپلماتیک خود در خاک آمریکا بازمی‌گردد.»

الشیبانی افزود: «ما تصمیمی را که توسط دوستم، وزیر امور خارجه ایالات متحده، امضا شده است، برای لغو تمام اقدامات قانونی که قبلاً بر نمایندگی سوریه و سفارت جمهوری عربی سوریه اعمال شده بود، دریافت کردیم. یک بار دیگر - و نه برای آخرین بار - دیپلماسی سوریه حضور فعال و توانایی خود را برای پیشرفت مداوم در رفع موانع و هموار کردن راه به سوی آینده‌ای بازتر و باثبات‌تر برای سوریه تأیید می‌کند.»

