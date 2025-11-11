خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

الشیبانی:

روبیو یادداشتی درباره بازگشایی سفارت سوریه در واشنگتن به من داد

روبیو یادداشتی درباره بازگشایی سفارت سوریه در واشنگتن به من داد
کد خبر : 1712372
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر ‌خارجه سوریه، اعلام کرد که تصمیم امضا شده‌ای از واشنگتن برای لغو محدودیت‌های اعمال شده بر نمایندگی دیپلماتیک و سفارت سوریه در واشنگتن دریافت کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «اسعد الشیبانی»، وزیر ‌خارجه سوریه، اعلام کرد که تصمیم امضا شده‌ای از واشنگتن برای لغو محدودیت‌های اعمال شده بر نمایندگی دیپلماتیک و سفارت سوریه در واشنگتن دریافت کرده است که به آنها امکان می‌دهد فعالیت‌های خود را به طور کامل از سر بگیرند.

الشیبانی از طریق پلتفرم ایکس نوشت: «امروز، سوریه در چارچوب طرح استراتژیک وزارت امور خارجه سوریه، با آزادی کامل به ایفای نقش دیپلماتیک خود در خاک آمریکا بازمی‌گردد.»

الشیبانی افزود: «ما تصمیمی را که توسط دوستم، وزیر امور خارجه ایالات متحده، امضا شده است، برای لغو تمام اقدامات قانونی که قبلاً بر نمایندگی سوریه و سفارت جمهوری عربی سوریه اعمال شده بود، دریافت کردیم. یک بار دیگر - و نه برای آخرین بار - دیپلماسی سوریه حضور فعال و توانایی خود را برای پیشرفت مداوم در رفع موانع و هموار کردن راه به سوی آینده‌ای بازتر و باثبات‌تر برای سوریه تأیید می‌کند.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ