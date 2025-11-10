حمله آمریکا به یک کشتی دیگر در دریای کارائیب/ ۶ نفر کشته شدند

به گزارش ایلنا، «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا از حمله جدید به چند قایق در آب‌های اقیانوس آرام خبر داد.

بر اساس این گزارش، در جریان حملات جدید ارتش آمریکا به قایق‌هایی که واشنگتن مدعی است حامل مواد مخدر بوده‌اند، شش نفر دیگر کشته شده‌اند.

به این ترتیب، شمار کشته‌شدگان در این سلسله حملات به ۷۶ نفر رسیده است.

هگست در پستی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که آمریکا دو حمله در آب‌های بین‌المللی اقیانوس آرام انجام داده و دو قایق حامل مواد مخدر را هدف قرار داده است که هر یک حامل سه «قاچاقچی تروریست» بوده‌اند

وی افزود: «هر شش نفر کشته شدند و هیچ نیروی آمریکایی آسیب ندید».

با این حال، مقام‌های آمریکایی مانند حملات پیشین که از ماه سپتامبر آغاز شده است، نه هویت افراد کشته‌شده را اعلام کرده‌اند و نه مدرکی ارائه داده‌اند که نشان دهد آنها در حال قاچاق مواد مخدر بوده یا تهدیدی برای این کشور محسوب می‌شدند.

کارشناسان تأکید می‌کنند که این حملات که در اقیانوس آرام و دریای کارائیب صورت گرفته، در واقع به معنای «اعدام‌های فراقضایی» است؛ حتی اگر هدف آن افراد شناخته‌شده در شبکه‌های قاچاق باشند.

