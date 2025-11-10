خبرگزاری کار ایران
جوزف عون: تأکید می‌کنم تنها ارتش مسئول توقف تجاوزات اسرائیل است

رئیس‌جمهور لبنان تأکید کرد که تنها ارتش لبنان مجاز به بسط حاکمیت دولت بر کل خاک و مرزهای این کشور است و باید تجاوزات اسرائیل متوقف و نیروهای این کشور از نقاط اشغالی در داخل لبنان عقب‌نشینی کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری رسمی لبنان، جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، امروز دوشنبه در نشست خبری مشترک با رومن رادف، رئیس‌جمهور بلغارستان، در کاخ ریاست‌جمهوری صوفیا، تأکید کرد: «ماموریت ارتش در شرایط کنونی حیاتی است، زیرا تنها ارتش است که باید — و بار دیگر تأکید می‌کنم تنها ارتش — بدون شریک داخلی یا خارجی، حاکمیت دولت لبنان را بر کل خاک و مرزها تثبیت کرده و سیطره کامل آن را برقرار کند، به طوری که تجاوزات اسرائیل متوقف و نیروهای این رژیم از نقاط اشغالی لبنان خارج شوند.»

رئیس‌جمهور لبنان همچنین تأکید کرد که این اقدام باید همزمان با مسیر مذاکراتی پیش رود که «تنها راه برای تحقق اهداف ملی و منافع عالی لبنان» محسوب می‌شود.

وی یادآور شد که لبنان تاکنون بیش از ده بار با اسرائیل مذاکره کرده است، از جمله مذاکرات ترسیم مرزهای دریایی در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲.

 

