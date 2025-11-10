خبرگزاری کار ایران
دیدار پادشاه اردن و وزیر دفاع ژاپن

پادشاه اردن و وزیر دفاع ژاپن در توکیو پایتخت این کشور تحولات منطقه و گسترش همکاری‌های نظامی را بررسی کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «عبدالله دوم»، پادشاه اردن، امروز -دوشنبه- در دیداری با «شینجیرو کویزومی» وزیر دفاع ژاپن در توکیو، اوضاع و تحولات منطقه‌ای و راه‌های تقویت همکاری‌های نظامی بین اردن و ژاپن را مورد بحث و بررسی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری رسمی اردن، دو طرف در این دیدار در خصوص تحولات منطقه گفت‌وگو و درباره فرصت‌های افزایش همکاری‌های نظامی بین دو کشور بحث و تبادل نظر کردند.

دو طرف همچنین، تلاش‌ها برای دستیابی به صلح در خاورمیانه و لزوم پایبندی همه طرف‌ها به توافقنامه پایان جنگ در غزه و تضمین ارسال و ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه را مورد تاکید قرار دادند.

