تلاش داعش برای ترور محمد الجولانی

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، دو منبع امنیتی عالی‌رتبه به رویترز تأیید کردند که مقامات سوری دو تلاش جداگانه داعش برای ترور «محمد الجولانی»، رئیس دولت موقت سوریه، را خنثی کردند.

به گفته این منابع - یک مقام ارشد امنیتی سوریه و یک مقام ارشد منطقه‌ای - این توطئه‌ها در ماه‌های اخیر کشف شده بودند.

بنا به این ادعا، یکی از این توطئه‌ها، الجولانی را در جریان یک رویداد رسمی از پیش اعلام‌شده هدف قرار داده بود که جزئیات آن به دلایل امنیتی فاش نشده است.

این مقام سوری اظهار داشت که اطلاعاتی که منجر به خنثی شدن این توطئه‌ها شد، نشان می‌دهد که داعش در حال برنامه‌ریزی یک سری حملات علیه رهبری سوریه و گروه‌های اقلیت است تا هرج و مرج ایجاد کند و مانع هرگونه پیشرفت به سمت عادی‌سازی امنیتی یا سیاسی شود.

