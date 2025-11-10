به گزارش ایلنا به نقل از گاردین، «آندره کورئا دو لاگو»، رئیس نشست «کاپ۳۰»، سی‌امین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل در برزیل، در ابتدای این نشست گفت که کشورها باید در زمینه انرژی پاک از چین تبعیت کنند.

رئیس نشست اقلیمی سازمان ملل گفت که کشورهای ثروتمند تمایل خود را برای مقابله با بحران‌های اقلیمی از دست داده‌اند، در حالی که چین در حال پیشی گرفتن از دیگر ملت‌ها در تولید و مصرف تجهیزات انرژی پاک است.

این دیپلمات برزیلی عهده‌دار کنفرانس کاپ۳۰، که امروز -دوشنبه- آغاز شد، گفت که کشورهای بیشتری باید مانند چین عمل کنند و بابت جا ماندن از این مسئله شکایت نکنند.

کورئا ده لاگو به خبرنگاران در «بلم»، شهری در جنگل‌های بارانی آمازون که محل برگزاری این کنفرانس دو هفته‌ای است، گفت: «به گونه‌ای، کاهش تمایلات در شمال جهانی نشان می‌دهد که جنوب جهانی دارد جای آن را می‌گیرد.»

وی افزود: «بحث تنها بر سر امسال نیست؛ سال‌هاست که این اتفاق در حال رخ دادن است، اما هیچ‌گاه به اندازه اکنون این مسئله آشکار نبوده است.»

وی به چین به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده گازهای گلخانه‌ای در جهان، و همچنین بزرگ‌ترین تولیدکننده و مصرف‌کننده انرژی کم‌کربن، اشاره کرد و گفت: «چین در حال رسیدن به راه‌حل‌هایی است که نه فقط برای کشور خودش، بلکه برای همه، کارآمد است.»

وی اضافه کرد: «پنل‌های خورشیدی ارزان‌تر هستند، آن‌ها به حدی مقرون‌به‌صرفه هستند [در مقایسه با انرژی سوخت فسیلی] که اکنون همه‌جا هستند. اگر به فکر تغییرات آب و هوایی هستید، این خوب است.»

