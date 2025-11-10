توقایف با معاون نخست وزیر روسیه دیدار کرد

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، سرویس خبری دفتر ریاتس جمهوری قزاقستان اعلام کرد «قاسم جومارت توقایف»، رئیس جمهور این کشور، در دیدار با «دنیس مانتوروف»، معاون اول نخست وزیر روسیه، در مورد زمینه‌های کلیدی همکاری بین دو کشور در چارچوب سفر قریب‌الوقوع خود به روسیه گفت‌وگو کرد.

در گزارش سرویس خبری ریاست جمهوری قزاقستان اعلام شد: «در طول این دیدار، زمینه‌های کلیدی همکاری‌های دوجانبه چندجانبه در چارچوب دستور کار سفر رسمی قریب‌الوقوع رئیس جمهور قزاقستان به مسکو مورد بحث قرار گرفت. توقایق بر اهمیت سفر قریب‌الوقوع تاکید و ابراز اطمینان کرد که مذاکرات موفقیت‌آمیز خواهد بود».

به گزارش این سرویس: «رئیس جمهور توجه را به کار فعال و هماهنگ دولت‌های دو کشور جلب کرد که به لطف آن روسیه همواره یکی از شرکای تجاری و اقتصادی پیشرو قزاقستان باقی می‌ماند».

انتهای پیام/