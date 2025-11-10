خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دادگاه فرانسه در رابطه با احتمال آزادی سارکوزی تصمیم می‌گیرد

دادگاه فرانسه در رابطه با احتمال آزادی سارکوزی تصمیم می‌گیرد
کد خبر : 1711977
لینک کوتاه کپی شد.

دادگاه پاریس در رابطه با آزادی رئیس جمهور پیشین فرانسه تصمیم گیری می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، دادگاهی در پاریس امروز -دوشنبه-  در مورد آزادی «نیکولا سارکوزی»، رئیس جمهور سابق فرانسه، که خود به جرم توطئه جنایی در طرحی برای تامین مالی مبارزات انتخاباتی خود در سال ۲۰۰۷ با بودجه لیبی در زندان است کمتر از سه هفته پس از آنکه او شروع به گذراندن دوره پنج ساله محکومیت  تصمیم می‌گیرد.

سارکوزی، ۷۰ ساله، اولین رئیس دولت سابق فرانسه در دوران مدرن است که پس از محکومیتش در ۲۵ سپتامبر به پشت میله‌های زندان فرستاده شد.

براساس قانون فرانسه، بازداشت قبل از حکم تجدیدنظر باید استثنایی باشد. قضات بررسی خواهند کرد که آیا سارکوزی خطر فرار را به همراه دارد، ممکن است شاهدان را تحت فشار قرار دهد یا می‌تواند مانع عدالت شود.

در صورت پذیرش درخواست، سارکوزی می‌تواند ظرف چند ساعت تحت نظارت قضایی زندان «لاسانت» پاریس را ترک کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ