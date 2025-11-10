به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، دادگاهی در پاریس امروز -دوشنبه- در مورد آزادی «نیکولا سارکوزی»، رئیس جمهور سابق فرانسه، که خود به جرم توطئه جنایی در طرحی برای تامین مالی مبارزات انتخاباتی خود در سال ۲۰۰۷ با بودجه لیبی در زندان است کمتر از سه هفته پس از آنکه او شروع به گذراندن دوره پنج ساله محکومیت تصمیم می‌گیرد.

سارکوزی، ۷۰ ساله، اولین رئیس دولت سابق فرانسه در دوران مدرن است که پس از محکومیتش در ۲۵ سپتامبر به پشت میله‌های زندان فرستاده شد.

براساس قانون فرانسه، بازداشت قبل از حکم تجدیدنظر باید استثنایی باشد. قضات بررسی خواهند کرد که آیا سارکوزی خطر فرار را به همراه دارد، ممکن است شاهدان را تحت فشار قرار دهد یا می‌تواند مانع عدالت شود.

در صورت پذیرش درخواست، سارکوزی می‌تواند ظرف چند ساعت تحت نظارت قضایی زندان «لاسانت» پاریس را ترک کند.

