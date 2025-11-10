جلسه محاکمه نتانیاهو بازهم به بهانه نشستهای سیاسی اضطراری لغو شد
دادگاه مرکزی رژیم صهیونیستی برنامهریزی شده امروز -دوشنبه- در چارچوب محاکمه نخستوزیر این رژیم را در پروندههای فساد لغو کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از اسکای نیوز، دادگاه مرکزی اسرائیل بار دیگر بنا به درخواست «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر این رژیم مبنی بر نشستهای سیاسی فوری، جلسه محاکمه وی را لغو کرد.
وبگاه خبری «کان» وابسته به سازمان رادیو و تلویزیون این رژیم، گزارش داد کهدادگاه پس از دریافت دادخواست نتانیاهو برای لغو جلسه به دلیل نشستهای سیاسی اضطراری که ماهیت آنها مشخص نشده است، با این درخواست موافقت کرد.
این سازمان اشاره کرد پیش از این نیز تصمیمهای مشابهی اتخاذ شده و جلسات متعددی به دلیل ارتباطات و مسائل سیاسی نخستوزیر لغو شدهاند.