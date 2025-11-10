خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

چین دریافت هزینه‌های اضافی از کشتی‌های آمریکایی را به مدت یک سال متوقف کرد

چین دریافت هزینه‌های اضافی از کشتی‌های آمریکایی را به مدت یک سال متوقف کرد
کد خبر : 1711891
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت حمل و نقل چین تصمیم خود را برای تعلیق دریافت «عوارض بندری» از کشتی‌های آمریکایی به مدت یک سال اعلام کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، وزارت حمل و نقل چین تصمیم خود را برای تعلیق دریافت «عوارض بندری» از کشتی‌های آمریکایی به مدت یک سال اعلام کرد.

در این اطلاعیه آمده است که این تصمیم در چارچوب اجرای تفاهمات حاصل شده در جریان رایزنی‌های اقتصادی و تجاری چین و آمریکا که در سال ۲۰۲۵ در کوالالامپور برگزار شد و پس از تصویب شورای دولتی چین اتخاذ شده است.

این وزارتخانه تأیید کرد که از ساعت ۱۳:۰۱ روز ۱۰ نوامبر ۲۰۲۵، رویه‌های مربوط به دریافت این عوارض به مدت یک سال کامل به حالت تعلیق در خواهد آمد که همزمان با تعلیق رویه‌های نهایی تحقیقات شماره (۳۰۱) ایالات متحده مربوط به بخش‌های دریایی، لجستیک و کشتی‌سازی چین است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ