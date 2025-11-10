چین دریافت هزینههای اضافی از کشتیهای آمریکایی را به مدت یک سال متوقف کرد
به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، وزارت حمل و نقل چین تصمیم خود را برای تعلیق دریافت «عوارض بندری» از کشتیهای آمریکایی به مدت یک سال اعلام کرد.
در این اطلاعیه آمده است که این تصمیم در چارچوب اجرای تفاهمات حاصل شده در جریان رایزنیهای اقتصادی و تجاری چین و آمریکا که در سال ۲۰۲۵ در کوالالامپور برگزار شد و پس از تصویب شورای دولتی چین اتخاذ شده است.
این وزارتخانه تأیید کرد که از ساعت ۱۳:۰۱ روز ۱۰ نوامبر ۲۰۲۵، رویههای مربوط به دریافت این عوارض به مدت یک سال کامل به حالت تعلیق در خواهد آمد که همزمان با تعلیق رویههای نهایی تحقیقات شماره (۳۰۱) ایالات متحده مربوط به بخشهای دریایی، لجستیک و کشتیسازی چین است.