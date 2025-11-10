خبرگزاری کار ایران
تعطیلی دولت به پایان خود نزدیک می‌شود

رئیس جمهور آمریکا، پس از توافق اولیه سنا بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان برای تمدید بودجه دولت تا ۳۱ ژانویه، اعلام کرد که تعطیلی دولت به پایان خود نزدیک می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، پس از توافق اولیه سنا بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان برای تمدید بودجه دولت تا ۳۱ ژانویه، اعلام کرد که تعطیلی دولت به پایان خود نزدیک می‌شود.

ترامپ گفت: «ما به پایان تعطیلی بسیار نزدیک هستیم و شما خیلی زود این را خواهید فهمید.»

وی افزود: «ما هیچ بودجه اضافی برای مهاجران غیرقانونی فراهم نخواهیم کرد و به آنها اجازه ورود به کشورمان را نخواهیم داد.»

