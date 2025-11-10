ترامپ:
تعطیلی دولت به پایان خود نزدیک میشود
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، پس از توافق اولیه سنا بین دموکراتها و جمهوریخواهان برای تمدید بودجه دولت تا ۳۱ ژانویه، اعلام کرد که تعطیلی دولت به پایان خود نزدیک میشود.
ترامپ گفت: «ما به پایان تعطیلی بسیار نزدیک هستیم و شما خیلی زود این را خواهید فهمید.»
وی افزود: «ما هیچ بودجه اضافی برای مهاجران غیرقانونی فراهم نخواهیم کرد و به آنها اجازه ورود به کشورمان را نخواهیم داد.»