خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترامپ وعده پرداخت ۲۰۰۰ دلار به هر شهروند آمریکایی را داد

ترامپ وعده پرداخت ۲۰۰۰ دلار به هر شهروند آمریکایی را داد
کد خبر : 1711842
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که از درآمدهای حاصل از تعرفه‌های گمرکی، حداقل ۲۰۰۰ دلار به هر شهروند آمریکایی پرداخت خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز یکشنبه در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: «هر فرد حداقل ۲۰۰۰ دلار دریافت خواهد کرد، به استثنای افراد پردرآمد.»

بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، ترامپ پیش از پرداخت این مبلغ به شهروندان، نیازمند تأیید کنگره است.

اسکات بایسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز تأکید کرد که پرداخت‌ها لزوما به صورت نقدی نخواهد بود و می‌توان از روش‌های دیگر مانند معافیت‌های مالیاتی برای استفاده شهروندان بهره گرفت.

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که ترامپ از زمان آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری خود در ژانویه گذشته، تعرفه‌های گمرکی گسترده‌ای بر برخی کشورها، از جمله چین، اعمال کرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ