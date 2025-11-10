ترامپ وعده پرداخت ۲۰۰۰ دلار به هر شهروند آمریکایی را داد

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز یکشنبه در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: «هر فرد حداقل ۲۰۰۰ دلار دریافت خواهد کرد، به استثنای افراد پردرآمد.»

بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، ترامپ پیش از پرداخت این مبلغ به شهروندان، نیازمند تأیید کنگره است.

اسکات بایسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز تأکید کرد که پرداخت‌ها لزوما به صورت نقدی نخواهد بود و می‌توان از روش‌های دیگر مانند معافیت‌های مالیاتی برای استفاده شهروندان بهره گرفت.

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که ترامپ از زمان آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری خود در ژانویه گذشته، تعرفه‌های گمرکی گسترده‌ای بر برخی کشورها، از جمله چین، اعمال کرده است.

