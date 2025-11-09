به گزارش ایلنا به نقل از فرمانده ارتش انگلیس امروز -یکشنبه- اعلام کرد که این کشور در حال ارسال تجهیزات و متخصصین به بلژیک برای مبارزه با نقض حریم توسط با پهپادها خبر داد.

«ریچارد نایتون» فرمانده نیروهای مسلح بریتانیا به بی‌بی‌سی گفت که همتای بلژیکی از وی درخواست کمک کرده و تجهیزات و پرسنل دراین مورد در حال اعزام هستند.

وی اظهار داشت: «وزارت دفاع و من توافق کردیم در پایان هفته گدذشته که ما افراد و تجهیزاتمان را برای کمک به بلژیک مستقر می‌کنیم».

پهپادها بر فراز فرودگاه ها و پایگاه های نظامی در سرتسار بلژیک در هفته گذشته مشاهده شدند که سبب وقفه گسترده در سرتاسر اروپا در ما های اخیر شده اند.

