مدیران خودرو
همکاری انگلیس با بلژیک برای مقابله با نقض‌های پهپادی

همکاری انگلیس با بلژیک برای مقابله با نقض‌های پهپادی
انگلیس از ارسال نیرو و تجهیزات به بلژیک در راتباط با مشاهده مکرر پهپادها در آسمان این کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از فرمانده  ارتش انگلیس امروز -یکشنبه- اعلام کرد که این کشور در حال ارسال تجهیزات و متخصصین به بلژیک برای مبارزه با نقض حریم توسط با پهپادها خبر داد. 

«ریچارد نایتون» فرمانده نیروهای مسلح بریتانیا به بی‌بی‌سی گفت که همتای بلژیکی از وی درخواست کمک کرده و تجهیزات و پرسنل دراین مورد در حال اعزام هستند.

 وی اظهار داشت: «وزارت  دفاع و من توافق کردیم در پایان هفته گدذشته که ما افراد و تجهیزاتمان را برای کمک به بلژیک مستقر می‌کنیم».

پهپادها بر فراز فرودگاه ها و پایگاه های نظامی در سرتسار بلژیک در هفته گذشته مشاهده شدند که سبب وقفه گسترده در سرتاسر اروپا در ما های اخیر شده اند.

 

 

