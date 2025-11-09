خبرگزاری کار ایران
انتقاد فرانسه از حملات ایالات متحده ‌در کارائیب و اقیانوس آرام

وزیر ‌خارجه فرانسه‌ از حملات انجام شده توسط ایالات متحده ‌در کارائیب و اقیانوس آرام انتقاد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی،‌ «ژان نوئل بارو»، وزیر ‌خارجه فرانسه، از حملات انجام شده توسط ایالات متحده ‌در کارائیب و اقیانوس آرام انتقاد کرد.

وی در اظهارنظری به خبرگزاری فرانسه گفت: «(با انجام این حملات، ایالات متحده) مفاد قوانین بین‌المللی و قوانین دریایی را نقض کرده است.»

وزیر خارجه فرانسه همچنین نگرانی خود را در مورد وضعیت پرتنش منطقه ابراز کرد.

در عین حال، وی بر عزم مقامات فرانسوی برای مقابله با تجارت مواد مخدر که در اروپا رشد انفجاری دارد، تأکید کرد و آن را به عنوان یک موضوع امنیتی فرانسه توصیف کرد.

 

