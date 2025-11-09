"فایننشال تایمز" گزارش داد
مخالفت قاطع کشورهای عربی با طرح ترامپ درباره غزه بر اساس شروط صهیونیستها
روزنامه فایننشال تایمز فاش کرد که کشورهای عربی با طرح آمریکا برای بازسازی نوار غزه بر پایه شروط واشنگتن و رژیم صهیونیستی مخالفت کرده و حاضر نیستند هیچ بودجهای برای این پروژه اختصاص دهند.
به گزارش ایلنا، روزنامه فایننشال تایمز به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که مقامهای آمریکایی و صهیونیستی، از جمله جارد کوشنر داماد دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، پیشنهاد دادهاند عملیات بازسازی نوار غزه از بخشهایی آغاز شود که در کنترل رژیم صهیونیستی قرار دارد.
به گفته این منابع، طراحان این طرح مدعیاند اجرای آن میتواند برای فلسطینیها «گزینهای بهتر» از ادامه زندگی تحت اداره جنبش مقاومت اسلامی حماس باشد.
فایننشال تایمز گزارش داد کشورهای عربی با طرح مورد حمایت آمریکا برای بازسازی آنچه «غزه جدید» خوانده میشود در مناطق تحت اشغال اسرائیل مخالفت کردهاند. به نوشته این روزنامه، کشورهای عربی نگران این موضوع هستند که اجرای این طرح به تقسیم دائمی سرزمینهای فلسطینی منجر شود.
یک دیپلمات عرب نیز به فایننشال تایمز گفت در صورت پافشاری واشنگتن و تلآویو بر این طرح، احتمال بروز تنش میان فلسطینیها، مصر، قطر و ترکیه از یکسو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر وجود دارد.
این گزارش در حالی منتشر میشود که محمد العمور، وزیر اقتصاد تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرده است حملات گسترده اسرائیل موجب تخریب کامل حدود ۸۵ درصد از زیرساختهای غیرنظامی در نوار غزه شده و و نزدیک به ۹۰ درصد از ساکنان این منطقه را بیکار کرده است.
بر اساس برآورد نهادهای بینالمللی، بازسازی کامل نوار غزه که تقریبا بهطور کامل ویران شده است، دستکم ده سال زمان میبرد و حدود ۷۰ میلیارد دلار هزینه نیاز دارد. در همین حال، آمارها نشان میدهد از زمان آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه در اکتبر ۲۰۲۳، شمار شهدای فلسطینی از ۶۸ هزار و ۵۰۰ نفر فراتر رفته و بیش از ۱۷۰ هزار نفر نیز زخمی شدهاند.