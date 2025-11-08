نفوذ نظامیان صهیونیست به حومه قنیطره
منابع محلی از نفوذ گشتیهای رژیم صهیونیستی به حومه استان قنیطره خبر دادند.
بهگزارش ایلنا به نقل از المیادین، منابع محلی از نفوذ گشتیهای رژیم صهیونیستی به حومه استان قنیطره خبر دادند.
بر اساس این گزارش، نیروهای صهیونیست وارد روستاهای «العجرف» و «اوفانیا» شده و عناصر خود را در این روستاها مستقر کردند. همچنین یک گشت دیگر وارد روستای «المشیرفه» شده و فعالیتهای مشابهی انجام داد.
این تحرکات در حالی انجام میشود که تنشها در مرزهای سوریه و سرزمینهای اشغالی همچنان ادامه دارد و منابع محلی از افزایش حضور نیروهای صهیونیست در مناطق مرزی خبر میدهند.